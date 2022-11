Un retrait russe de Kherson « serait une nouvelle victoire » pour l’Ukraine, estime l’OTAN

"Mais ce qui est clair est que la Russie est sous forte pression et s’ils quittent Kherson, ce serait une nouvelle victoire pour l’Ukraine", a ajouté le secrétaire général de l’Alliance atlantique.

"La sécurité européenne est remise en question, le président (russe Vladimir) Poutine mène une guerre d’agression brutale contre l’Ukraine", a-t-il encore déclaré.

"Nous avons vu comment les forces armées ukrainiennes ont pu repousser les forces russes et libérer des territoires. Ces succès appartiennent aux braves et courageux soldats ukrainiens. Dans le même temps, le soutien sans précédent apporté par les alliés de l’OTAN, dont l’Italie, fait chaque jour la différence sur le champ de bataille et reste vital pour les progrès de l’Ukraine", a estimé M. Stoltenberg.

"Dans un contexte où la paix n’est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme acquis (...) j’ai réitéré à M. Stoltenberg que l’Italie soutenait avec force l’intégrité territoriale, la souveraineté et la liberté de l’Ukraine", a pour sa part déclaré Mme Meloni.

"Je considère comme une priorité le renforcement de l’Alliance dans son ensemble, avec un pilier fort qui doit être aussi européen, l’objectif étant de la rendre encore plus forte et encore plus apte à répondre aux menaces provenant de toutes parts", a-t-elle ajouté.