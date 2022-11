De rares photos de la Nuit de Cristal récemment découvertes et publiées

Sur ces images, "nous voyons des SS et de SA en train de mettre le feu, vandaliser des maisons et des commerces juifs et humilier la population juive", décrit Jonathan Matthew, responsable de la photographie à Yad Vashem. "Tout cela sert de preuve supplémentaire que ces actions ont été décidées en haut lieu et qu’il ne s’agissait pas d’agissements spontanés d’un public enragé, comme ils ont essayé de le faire croire".

Le mémorial considère que cette violence a ouvert la voie à l’Holocauste au cours duquel six millions de Juifs ont été assassinés.

L’album photo a été trouvé dans la maison d’un soldat américain juif, selon le mémorial. Celui-ci a servi dans la division de contre-espionnage de l’armée américaine en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Après sa mort, sa fille et ses petits-enfants ont découvert l’album en faisant le ménage.

"Lorsque j’ai ouvert l’album, j’ai eu l’impression d’avoir les mains brûlées", témoigne Elischeva Avital, petite-fille du soldat. Celui-ci n’avait jamais parlé de ses expériences pendant la guerre.