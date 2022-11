Épidémie de bronchiolite en France : le ministre annonce le déclenchement du plan d’urgence

Créé en 2014, le dispositif ORSAN permet de "réorganiser l’offre de soins" à l’hôpital, mais aussi en ville et dans le secteur médico-social pour "réaffecter les ressources au regard des priorités identifiées", indique le site du ministère de la Santé.

Cela peut notamment se traduire par le "rappel du personnel hospitalier" et le "renforcement de la permanence des soins ambulatoires", c’est-à-dire des gardes des médecins libéraux le soir et le week-end, voire, "si les moyens locaux ne suffisent plus", par la mobilisation de la réserve sanitaire.