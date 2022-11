Pas encore construit, le futur plus gros paquebot du monde est déjà complet

C’est le bateau de la démesure : l’Icon of the Seas, de la compagnie Royal Carribean International sera le plus grand paquebot du Monde, une fois achevé en janvier 2024. Long de 365 mètres de long, il pourra accueillir 7.500 personnes dans 2.085 cabines, sera doté de 20 ponts, de 8 quartiers, de 40 restaurants et devra même accueillir un parc aquatique à bord.