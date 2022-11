Comment les métaux rares vont (bientôt) dicter nos vies

Les métaux rares ne doivent pas leur surnom à leur rareté dans les sols, mais à la difficulté de leur approvisionnement. On en trouve sur tous les continents, mais seuls une poignée de pays ont développé le savoir-faire nécessaire pour les extraire, la Chine en tête. De nombreux états occidentaux ont, au contraire, pris du retard.

Pour espérer avoir un mot à dire sur les normes de production des technologies décarbonées et éviter les pénuries, l’Union européenne doit se réapproprier toute la chaîne de valeur, de la production au recyclage. Ce défi marque le grand retour de l’extraction minière sur le sol européen, non sans difficultés. Des régions sacrifiées et de lourds impacts sur l’environnement: voici le prix réel de la transition… et de modes de consommation.

