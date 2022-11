Il n’y avait finalement aucun Belge parmi les otages retenus en Amazonie péruvienne

Si vendredi, les Affaires étrangères avaient indiqué qu’un "certain nombre de Belges" figuraient parmi les otages, il n’en était finalement rien, signalent-elles samedi.

Parmi les otages se trouvaient des touristes américains, espagnols, français, britanniques, suisses et un Allemand.

Les villageois entendaient, par leur action, obliger le gouvernement péruvien à prendre des mesures face à une fuite de pétrole d’un oléoduc de la compagnie énergétique Petroperu. Ils exigeaient notamment que l’état d’urgence soit déclaré. Petroperu assure que l’oléoduc a été délibérément saboté à plusieurs reprises. Depuis décembre 2021, plus de 50 incidents ont été dénombrés. L’entreprise affirme nettoyer la pollution et fournir à la population de l’eau potable et de la nourriture.