Prise d’otages en Amazonie : une septantaine de touristes retenus par des Péruviens pour dénoncer une fuite de pétrole

Par leur action, les villageois veulent forcer le gouvernement péruvien à réagir face à une fuite de pétrole d’un oléoduc de la compagnie énergétique Petroperu. Ils exigent notamment que l’état d’urgence soit déclaré.

Petroperu assure que l’oléoduc a été délibérément endommagé à plusieurs reprises. Depuis décembre 2021, plus de 50 sinistres ont été enregistrés. L’entreprise affirme nettoyer la pollution et fournir à la population de l’eau potable et de la nourriture.