Les débris d’une fusée chinoise atterrissent dans l’océan Pacifique, près du Mexique

Les États-Unis avaient précédemment indiqué que les débris étaient rentrés dans l’atmosphère à environ 100 kilomètres au-dessus de la partie sud de l’océan Pacifique. Ils n’avaient toutefois pas précisé où ils avaient atterri.

Avant de s’écraser, les débris ont survolé l’Europe du Sud et une partie de l’espace aérien espagnol a dû être fermée temporairement.

Lorsqu’un satellite ou un véhicule spatial arrive en orbite autour de la Terre, les pièces qui l’ont fait décoller ne sont plus nécessaires. Dans certains cas, elles reçoivent une poussée afin qu’elles tombent à nouveau sous le coup de la gravité. Elles plongent alors dans l’océan Pacifique entre le Chili et la Nouvelle-Zélande, soit l’endroit le plus éloigné de toute terre (à quelque 2.700 kilomètres). Dans d’autres cas, les fragments sont au contraire poussés vers le haut et restent en orbite autour de la Terre. Des milliers de débris spatiaux tournent ainsi autour de la planète bleue.

Dans ce cas-ci, l’entrée dans l’atmosphère s’est déroulée de manière incontrôlée. La Chine ne pouvait dès lors garantir que les débris n’allaient pas s’écraser dans une zone habitée.

# Belga context ## Related article(s) [Chinese raket uit elkaar gevallen boven In...]

[La Chine met la touche finale à sa station...]

View full context on [BelgaBox]

PLS/OLA/GAD