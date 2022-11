Vladimir Poutine avait déclaré en septembre une mobilisation partielle après une série de défaites de l’armée russe en Ukraine. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait évoqué la mobilisation de 300.000 réservistes.

Fin octobre, le ministre avait indiqué que la mobilisation était terminée et que la plupart des personnes appelées étaient désormais entraînées. M. Choïgou avait signalé qu’il n’était pas prévu d’appeler d’autres réservistes et que le recrutement de volontaires et de soldats de profession battait toujours son plein.

Le président russe a également signé une loi autorisant la mobilisation de personnes condamnées pour des crimes graves, a rapporté l’agence de presse étatique russe RIA Novosti. Cela ne concerne pas les individus condamnés pour maltraitance d’enfants, trahison, espionnage et terrorisme.