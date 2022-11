Âge et sexe: comment le G20 évolue (ou pas) au fil des années

Ainsi, bien que les temps changent et que les électeurs – principalement européens – n’hésitent plus à se tourner vers de jeunes chefs d’État, comme c’est le cas de Giorgia Meloni (45 ans) en Italie, la moyenne d’âge des membres permanents du G20 (hors organisations internationales) reste supérieure à 60 ans.

Flirtant actuellement avec les 61 ans, l’âge moyen du Groupe des Vingt s’apprête même à dépasser quelque peu ce seuil d’ici janvier, avec l’entrée en fonction de Lula da Silva (77 ans) au poste de président de la République du Brésil. Les 42 ans de Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, ou encore les 45 ans d’Emmanuel Macron, le président français, étant notamment contrebalancés par les 80 ans de Joe Biden, le président américain, ou encore les 72 ans du Premier ministre indien Narendra Modi.

De rares femmes

Représentant plus de 80% du PIB mondial mais aussi 75% du commerce mondial et 60% de la population de la planète, le G20 ne rajeunit donc pas. Mais il ne se féminise pas davantage…

Au cours de ses dix dernières réunions, le Groupe des Vingt n’a, par exemple, jamais comptabilisé plus de quatre femmes autour de la table. Réunies à Saint-Pétersbourg, en Russie, la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner, la présidente brésilienne Dilma Roussef et la présidente coréenne Park Geun-hye représentaient en 2013 le plus gros contingent féminin de la dernière décennie. Et ce, face à… 17 hommes.

Depuis lors, les femmes ne représentent plus que 15% maximum des leaders présents aux réunions du G20. Avec, en 2017 et en 2018, la circonstance exceptionnelle que seule Angela Merkel était présente pour faire face à une quinzaine de confrères.

À peine plus nombreuses ces dernières années, les cheffes d’État ne seront que deux en Indonésie, en la personne de l’Italienne Giorgia Meloni et l’Allemande Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.