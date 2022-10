Record à Tokyo : 178 Hirokazu Tanaka regroupés dans la même pièce

"Je ne me serais jamais attendu à ce que nous battions un record aussi ridicule", a déclaré Hirokazu Tanaka, 53 ans, l’homme à l’origine de ce rassemblement, après des années d’efforts et deux échecs.

Pour distinguer les 178 Hirokazu Tanaka, chacun d’entre eux s’était vu attribuer un pseudonyme inspiré de ses loisirs, profession ou plat préféré. Aussi, la foule a pu saluer, dès leur arrivée, Hirokazu Tanaka "lunettes de soleil", Hirokazu Tanaka "chewing-gum" et Hirokazu Tanaka "triathlon". Le fondateur des Tanaka a été baptisé "semi-leader".

Le record mondial du "plus grand rassemblement de personnes portant le même prénom et même nom" était jusque là détenu par 164 Martha Stewart qui s’étaient réunies sur le plateau d’une émission de télévision à New York en 2005.

Deux précédents records ratés

La vocation de l’instigateur du nouveau record remonte à 1994, quand il a entendu parler aux informations d’un prodige du baseball, Hirokazu Tanaka, et ressenti la "joie immense" de partager ce nom qu’il considérait jusque-là comme banal.

A deux reprises, la tentative de record a échoué, notamment en 2017 quand ils n’ont été que 87 à se réunir.

Mais une lueur d’espoir est apparue quand le Guiness a précisé que l’essentiel est le nom se prononce "Hirokazu Tanaka", peu importe si les caractères en japonais utilisés pour l’écrire diffèrent quelque peu.

Un 179e homonyme, Hirokazu Tanaka "mini-van" aurait dû être du record, mais il est mort du Covid-19 l’an dernier, raconte son père Suzuko Tanaka à l’AFP. "Il était toujours partant pour les évènements organisés par ce groupe", dit-il, "il aurait été très heureux aujourd’hui".