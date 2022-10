Ouganda : les voyages non essentiels déconseillés dans les zones touchées par Ebola

Une épidémie d’Ebola sévit depuis le mois de septembre dans ce pays d’Afrique de l’Est. Au 25 octobre dernier, 109 cas confirmés d’Ebola y ont été signalés tandis que 31 décès et 20 décès de cas d’infection probable ont été recensés. Trente-quatre personnes ont par ailleurs guéri du virus.

"La souche en circulation est la souche Sudan, pour laquelle il n’existe pas de vaccin approuvé. Le contrôle de l’épidémie se concentre sur la détection précoce et l’isolement des cas", souligne le SPF Santé dans un communiqué.

Bien que la probabilité que le virus se propage en Belgique soit jugée "très faible", les autorités belges veulent éviter que le virus n’y pénètre. "Le plus grand risque d’introduction en Belgique réside dans les voyageurs qui ont visité des régions infectées en Ouganda et qui ont été infectés. Pour cette raison, le Risk Management Group déconseille tout voyage non essentiel dans les districts touchés en Ouganda, c’est-à-dire tout voyage pour lequel un retard n’aura pas d’impact négatif", est-il précisé dans le communiqué.

À cet égard, le RMG a contacté les compagnies aériennes assurant des vols directs entre Bruxelles et l’Ouganda afin qu’elles prennent des précautions supplémentaires en matière d’hygiène et de sécurité à bord. Les professionnels de la santé et les hôpitaux ont également été informés de l’épidémie.

Le SPF Santé ajoute que l’avis aux voyageurs pourrait être adapté "en fonction de l’évolution de la situation".

Le virus Ebola se transmet après un contact direct avec du sang ou des fluides corporels, avec pour principaux symptômes une forte fièvre, des douleurs musculaires, des vomissements, des diarrhées et des saignements. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu’après l’apparition des symptômes, après une période d’incubation allant de 2 à 21 jours.

L’Ouganda a connu plusieurs épidémies d’Ebola, dont la dernière en 2019.