Guerre en Ukraine : quatre millions d’Ukrainiens sont affectés par des coupures d’électricité

"Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours", a annoncé le département régional de ce groupe sur Facebook.

"Le système énergétique du pays a subi de nouveaux dégâts", a précisé DTEK, évaluant "un manque à hauteur de 30% de la consommation pour Kiev".

« Kiev et sa région »

"Dans beaucoup de villes et de districts de notre pays, des coupures ont été instaurées pour stabiliser" la situation, a-t-il dit dans son allocution quotidienne. "Près de quatre millions d’Ukrainiens sont actuellement confrontés à ces restrictions", a-t-il ajouté.

Il s’agit de la ville de "Kiev et de sa région" ainsi que des provinces de Jitomyr (centre-ouest), Poltava, Tcherkassy et Kirovograd dans le centre, Rivné (ouest), Kharkiv (est), Tcherniguiv et Soumy dans le nord, a-t-il précisé.

Depuis plus de deux semaines, la Russie multiplie les frappes sur les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, ce qui a provoqué la destruction d’au moins un tiers de ses capacités dans ce domaine, juste avant l’hiver.

En conséquence et afin d’éviter des black-outs, des coupures de courant de quelques heures sont depuis imposées quotidiennement dans de nombreuses régions.