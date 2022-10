Google Maps l’emmène sur un sentier alpin fermé : il se retrouve bloqué à 150 m au-dessus du vide

L’application GPS lui trouve un itinéraire moins long que s’il prenait la route, empruntant les sentiers de montagne. S’il est plus court, c’est parce que ce sentier coupe droit dans la pente, et les choses se compliquent.

Loïc se lance dans une via ferrata fermée pour éboulement, dans le noir et sans équipement et continue de suivre l’itinéraire. Quand le sentier devient trop abrupt, il abandonne son vélo et continue à pied. En pleine escalade, il se rend compte qu’il est bloqué et décide d’appeller les secours.

Interviewé par Le Parisien, le brigadier Philippe Magnin donne quelques éléments d’explication :

«Dans l’obscurité, il ne s’est pas rendu compte du danger, poursuit Philippe Magnin. Il s’est retrouvé bloqué sur une vire avec 150 m de vide sous lui. »

La caravane terrestre envoyée par les secours n’arrive pas à le géolocaliser et Loïc va devoir attendre le jour pour être vu. Il ne peut que se tenir à une touffe d’herbe s’il ne veut pas tomber dans le vide, et il attend pendant près de 10 heures, sous la pluie.

« Il s’est accroché à une touffe d’herbe pendant 10 heures, sa vie en dépendait.»

Le lendemain, l’hélicoptère parvient à le voir et à aller le chercher, tout en souplesse pour ne pas trop déstabiliser l’adolescent.

« Il aurait pu tomber à tout moment. C’est un miracle qu’il soit vivant »