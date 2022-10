La calèche fait le tour de cette île sans voiture une fois le matin, le midi et le soir. Un aller-retour coûte cinq euros.

Par le passé, des chauffeurs venant de Vorpommern-Rügen (nord-est de l’Allemagne) avaient été réquisitionnés afin de maintenir le service de bus sur l’île touristique mais, cette fois-ci, cela n’a pas été possible en raison du nombre élevé de malades au sein de la société de transports en commun. Les enfants sont pour leur part amenés à l’école à bord d’un camion de pompiers depuis la plus grande ville de l’île, Vitte.

L’île s’étend sur environ 18 kilomètres de long et 250 mètres de large à son point le plus étroit. Elle compte un millier d’habitants. L’île n’est accessible que par bateau et est totalement dépourvue de voitures.