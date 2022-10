La streameuse Maghla raconte le harcèlement sexuel qu’elle subit au quotidien

Ce n’est pas un simple fait, mais une liste de comportements très déplacés que la streameuse française signale. Le premier élément qu’elle met en lumière est sa difficulté à s’habiller pour réaliser ses vidéos : dès qu’elle dénude une épaule ou le haut de sa poitrine, elle reçoit toutes sortes de critiques et de menaces de la part des internautes, alors elle n’hésite pus à se changer avant de se montrer à la caméra.

Suivie par près de 700.000 personnes sur la plateforme Twitch, elle livre un témoignage glaçant sur les utilisations qui sont faites d’elle et de son image. Des photos d’elles sont retouchées et transformées en images pornographiques, des "centaines de pages" (avec "sections, sous sections") sont créées pour échanger et discuter de ces images, et certains internautes n’hésitent pas à clamer qu’ils se masturbent, voire qu’ils se "vident" en regardant la streameuse, ou même à dire qu’ils pourraient la violer.

« Je pourrais parler de ces sujets pendant des heures tellement il y a à dire»

Mais ce n’est pas tout : la joueuse indique aussi recevoir de nombreux messages privés très déplacés, avec des photos de pénis, des insultes, des menaces de mort ou de viol… C’est aussi via ces messages qu’elle prend connaissance des "productions" pornographiques qui la mettent en scène.

La streameuse explique enfin qu’elle ne révèle qu’une partie du harcèlement qu’elle subit. En dire plus prendrait des heures selon elle, d’autant qu’elle n’a pas tellement envie de se "replonger" dans tous les messages qu’elle a reçus.

Pas la seule femme touchée

Maghla indique aussi qu’elle n’est pas la seule : selon elle, le quotidien d’une streameuse est de se faire insulter et menacer. Suite à ses tweets, des consœurs ont tenu à confirmer ces propos.

C’est par exemple le cas d’Ava Mind, qui a aussi partagé des photos qu’elle reçoit, avec des montages et des insultes. Une autre streameuse, Shiromanie, a quant à elle diffusée une vidéo où un inconnu la menace devant son domicile.

Maghla a aussi récolté plusieurs témoignages de soutien en réponse à son tweet, notamment de certains autres streameurs de la plateforme, ainsi que de la ministre française chargée de l’Égalité hommes/femmes.