Jusqu’à 48 degrés: Évelyne Dhéliat, la présentatrice de TF1, révise ses prévisions météo pour 2050

En 2014, Évelyne Dhéliat et Météo France avaient fait le buzz avec leurs prévisions météo pour août 2050, en cas de forte canicule, avec des températures supérieures ou égales à 40°C sur une bonne partie de la France. La réalité avait rattrapé la fiction dès 2022, soit huit ans plus tard seulement. Mercredi, la présentatrice météo vedette de TF1 a récidivé et actualisé ses prévisions, à partir de données plus récentes.