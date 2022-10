Il gagne deux fois à l’Euromillions en deux ans

Il n’y a pas cru la première fois, mais la deuxième a été encore plus inattendue. Depuis que la cagnotte My Million, qui est une sorte de tirage bonus de l’Euromillions et qui donne une récompense de 1 million d’euros, a été créée en 2014 en France, seuls 1.050 personnes l’ont remporté. Comparé aux plus de 20 millions de tickets joués chaque année dans l’hexagone, c’est peu. Alors imaginez la surprise de ce père de famille qui l’a remporté deux fois.