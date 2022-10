Elon Musk rentre au siège de Twitter avec un lavabo dans les mains, dénouement imminent ? (vidéo)

"Let that sink in" s’exclamait hier soir Elon Musk sur son compte Twitter. L’expression anglaise signifie "je vous laisse absorber l’information", mais le milliardaire a souhaité donner un contenu plus imagé à ses followers et a publié une vidéo loufoque, dans laquelle il entre dans le siège social du réseau social, un lavabo dans les mains (lavabo se disant aussi "sink" en anglais).