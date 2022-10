Risque de pénuries de diesel dans des stations-services aux Pays-Bas

Le diesel ne risque pas de manquer pour des gros groupes pétroliers comme Shell et Texaco. Mais des pénuries pourraient se présenter dans des pompes à essence plus petites, proposant du carburant sans marque.

En Belgique, la situation n’est pas comparable. "Nous n’avons pas de signes de pénuries", dit Johan Mattart de Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. Un constat confirmé par l’organisation sectorielle Energia. "Il y a suffisamment de production et d’importation de diesel. La production dans notre pays est plus grande que la consommation. Nous n’avons pas non plus de signes de pénuries."