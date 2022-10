Particules fines: la Commission propose un objectif 2030 deux fois supérieur à l’OMS

La proposition de directive, qui doit encore être négociée par le Parlement et les États membres (Conseil), reste ambitieuse, puisqu’elle fixe pour 2030 l’objectif de réduire de plus de moitié la valeur limite annuelle de particules fines (PM2.5), en la faisant passer de 25 microgrammes par mètre cube (µg/m3) à 10 µg/m3.

Mais la nouvelle ligne directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en la matière est deux fois plus basse encore, à 5 µg/m3. La Commission adopte donc une méthode par étapes: l’objectif 2030 est de placer l’Union européenne sur sa trajectoire "zéro pollution de l’air" au plus tard en 2050, parallèlement à l’objectif de neutralité carbone, a indiqué le vice-président de la Commission Frans Timmermans, en charge du Pacte vert européen. Pour le commissaire à l’Environnement Virginius Sinkevicius, il fallait aussi prendre en compte la faisabilité technique et les contraintes socio-économiques. "Nous nous alignerons pleinement sur l’OMS dès que les nouvelles technologies et les évolutions de nos politiques le permettront".

Le texte propose également d’instaurer un droit à l’indemnisation pour les personnes souffrant de problèmes de santé causés par la pollution de l’air, s’il y a eu violation des règles européennes. Ces victimes pourraient être représentées par des ONG pour mener des actions collectives en réparation, selon cette réforme qui envisage aussi un meilleur accès à la justice, l’effectivité des amendes et une meilleure information de la population.

Les États membres et les autorités locales resteraient libres de décider les mesures qui leur permettront de rencontrer ces objectifs.

300 000 décès chaque année

Selon la Commission, quelque 300.000 décès prématurés sont attribuables chaque année à la pollution de l’air, ainsi qu’un nombre important de maladies telles que l’asthme, des incidents cardio-vasculaires ou le cancer du poumon.

En outre, la pollution de l’air engendre sur les forêts, les écosystèmes et les cultures des phénomènes d’acidification, d’eutrophisation (étouffement des eaux sous l’effet de l’azote) et autres dommages causés par l’ozone. "Aujourd’hui, l’eutrophisation dépasse les charges critiques dans deux tiers des zones d’écosystèmes de l’UE".

La pollution de l’air reste la pollution environnementale la plus dangereuse pour la santé, selon la Commission. L’exécutif européen souligne aussi l’impact économique de cette pollution: jusqu’à 853 milliards d’euros par an (jours de travail perdus, dommages aux bâtiments, forêts, cultures et écosystèmes, etc.). Il considère que le coût pour atteindre les nouveaux objectifs resteraient sous 0,1% du PIB, tandis que les bénéfices dépasseraient les coûts d’un facteur de 7.

"D’ici à 2030, les bénéfices bruts totaux pour la société sont évalués entre 42 et 121 milliards d’euros par an, contre un coût total de 5,7 milliards d’euros par an pour les mesures d’atténuation et les coûts administratifs", selon la Commission.