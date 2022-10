Mondial 2022 : un ministre britannique demande aux fans LGBT de football de respecter la loi qatarie

"Une des choses que je veux dire aux fans de foot, c’est: s’il vous plait, soyez respectueux de la nation hôte", a déclaré le ministre sur la radio LBC alors que l’homosexualité est illégale au Qatar, pays musulman conservateur qui accueille le Mondial à partir du 20 novembre. "Il y a des choses en place pour être sûr que les gens puissent être eux-mêmes et profiter du football, et je pense qu’avec un peu de flexibilité et de compromis des deux côtés, on peut avoir une Coupe du Monde sûre et passionnante", a-t-il ajouté.