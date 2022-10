L’achat et la possession d’un maximum de 30 grammes de cannabis seraient exemptés de sanction, la culture privée serait autorisée dans une certaine mesure et la vente aux adultes dans des "magasins spécialisés sous licence" et éventuellement dans des pharmacies serait possible.

Reste à savoir si cela se concrétisera. Les règles européennes relatives au cannabis pourraient faire obstacle à la légalisation en Allemagne.

Le cadre juridique international offre des "options limitées pour la mise en œuvre du projet de la coalition", selon le plan approuvé par le cabinet.

Dans leur accord de coalition, le SPD d’Olaf Scholz (centre-gauche), les Verts et le FDP (pro-entreprise) avaient convenu d’introduire "la commercialisation contrôlée de cannabis aux adultes à des fins de consommation dans des magasins sous licence".