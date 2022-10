Guerre en Ukraine : le Kremlin n’exclut pas d’échanger la star US Brittney Griner contre un autre prisonnier

Le Kremlin n’a par contre pas voulu réagir au rejet par la justice russe de l’appel interjeté par la basketteuse. Le tribunal de Krasnogorsk, dans la région de Moscou, a en effet décidé de confirmer le verdict rendu en août dernier contre la star américaine du basket, à une exception près: chaque jour passé en détention par Brittney Griner, arrêtée en février et incarcérée depuis lors, avant sa condamnation sera désormais comptabilisé comme un jour et demi et déduit du total de la peine à purger.