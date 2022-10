Disparition de Justine Vayrac en France : « un homme renfermé et mutique » en garde à vue, l’enquête est en cours

Le déroulement de cette nuit

La jeune femme n’a plus été vue depuis les "alentours de 4H00 dimanche 23 octobre 2022", d’après la Procureure Emilie Abrantes dans un communiqué mardi. Elle passait la soirée dans la boîte de nuit "La Charrette", à Brive-la-Gaillarde.

Des témoins ont confié l’avoir aperçue "pour la dernière fois en compagnie d’un jeune homme alors qu’elle était sortie (de la discothèque) pour s’aérer quelque temps", continue la magistrate. La procureure de Brive-la-Gaillarde ajoute que le véhicule de Justine Vayrac a été retrouvé près de la discothèque, "ouvert et contenant des effets personnels."

Un suspect « renfermé et mutique » ce soir-là

L’homme interpellé s’appelle Lucas. L. et travaille non loin de Brive-la-Gaillarde. Il "serait une connaissance amicale rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit" et, ce soir-là, il l’aurait raccompagné à sa voiture pour veiller sur elle.

Lors du début de sa garde à vue mardi matin, Lucas. L. a décrit la femme disparue comme étant ivre, dans une zone industrielle, selon une source proche du dossier. La Police le maintient en garde à vue "afin de vérifier les éléments de chronologie et de recouper les différents éléments recueillis à ce stade".

Un alibi aurait été évoqué selon ses déclarations : la "surveillance" d’une autre femme. Celle-ci l’a confirmé aux enquêteurs, mais d’après BFMTV, elle aurait ajouté avoir entendu un téléphone sonner, qui ne lui appartiendrait pas.

L’une des amies de Justine avait par ailleurs essayé de l’appeler, après tentative d’échange via Instagram. Auprès de la Police, Lucas. L. affirme avoir un téléphone professionnel. Or, suite à des vérifications des forces de l’ordre, il ne posséderait pas cela. La seconde femme décrit un "homme renfermé et mutique ce soir-là", un comportement inhabituel d’après BFM.

Suivi des recherches

Des recherches sont en cours. Des équipes cynophiles ont été mobilisées, en vain.

L’avis de recherche décrit une femme aux cheveux châtains mi-longs et lisses, des yeux clairs et mesure 1,65 m. Au moment de sa disparition, elle était vétie d’une robe rose pastel et de baskets blanches de marque Converse.

BFMTV affirme par ailleurs que des relevés effectués dans la voiture du suspect ont fait apparaître des traces de sang, au niveau du levier de vitesse et du frein, ainsi que dans la chambre de l’homme. Ces traces sont en phase d’analyse.

Lors de son interpellation, Lucas. L., a tenté de prendre la fuite, mais la police l’a rattrapé.

Ce petit garçon est sans nouvelle de sa maman depuis dimanche. Elle n’a pas pris de ses nouvelles non plus, ce n’est pas normal.

" Justine est très très famille (...) elle a un petit garçon de deux ans et demi qu’elle aime plus que tout et ce petit garçon est sans nouvelle de sa maman depuis dimanche. Elle n’a pas pris de ses nouvelles non plus, ce n’est pas normal. ", confie sa mère auprès de RMC

Les derniers messages envoyés du téléphone de Justine ont été reçus par sa mère vers 1 heure du matin. Ils indiquent que tout va bien. Jusqu’à 2 heures, son petit ami en reçoit également. Depuis, son téléphone s’est éteint et elle n’a plus donné de nouvelles.