« Bombe sale »: Moscou utilise une photo slovène pour accuser Kiev

Le texte était illustré par des photos représentant notamment une centrale nucléaire, un site de stockage des déchets radioactifs, des réacteurs de recherche scientifique ainsi que des sacs en plastique contenant de l’uranium et du plutonium usagés.

Mais le mot "radioaktivno", qui veut dire "radioactif" en slovène, figurait sur les sacs plastiques et a mis la puce à l’oreille à de nombreux observateurs.

L’usage "a été fait à mauvais escient et à l’insu des autorités slovènes", a déclaré Dragan Barbutovski, conseiller au bureau du Premier ministre Robert Golob.

Plus tôt, le gouvernement slovène avait publié une série de tweets en anglais pour dénoncer le fait que "la photo utilisée par le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter" soit "une photo de l’Agence slovène des déchets radioactifs (Arao)".

"L’une des photos utilisées dans le tweet russe pour faire référence aux capacités ukrainiennes de" bombe sale "[...] date de 2010 et a été utilisée lors de conférence et pour des dépliants", a expliqué le gouvernement de la Slovénie, pays membre de l’Union européenne (UE) et de l’Otan. Elle a été "publiée à l’insu de l’ARAO", a-t-il précisé.

"Les déchets radioactifs sont stockés en toute sécurité et sous surveillance en Slovénie. Ils ne seront pas utilisés pour fabriquer des bombes sales", a-t-il ajouté.

La Russie accuse l’Ukraine depuis dimanche de préparer une arme constituée d’explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs destinés à être disséminés lors de l’explosion.

Elle a réitéré auprès de la Chine et de l’Inde ses accusations mercredi.

L’Ukraine et les Occidentaux ont dénoncé des allégations "absurdes" et "dangereuses" et suggéré que la Russie se préparait elle-même à une escalade sur le champ de bataille, où ses troupes ont connu une série de défaites depuis septembre.