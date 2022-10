Allemagne: des activistes pro-climat coincés 42 heures dans une concession Porsche sans chauffage ni lumière

Contre toute attente, le concessionnaire n’a même pas été à leur rencontre. Sa journée de travail finie, il les a laissés livrés à eux-mêmes, en coupant le chauffage et la lumière en partant. Sans eau ni nourriture, l’intervention est devenue un calvaire. Les employés n’ont pas non plus laissé de cuvette pour que les activistes fassent leurs besoins.

Un piège cocasse mais dangereux

En réaction, le leader du groupe d’activistes, le professeur Gianluca Grimalda, a entamé une grève de la faim. Sauf que le lendemain matin, sa main avait enflé. Des caillots sanguins s’étaient accumulés dans ses veines… Pour éviter de risquer sa vie, il a accepté d’être évacué et transféré vers l’hôpital. L’happening n’a pas duré longtemps.

Les mains collées, une méthode répandue

Faire une action en se collant les mains est monnaie courante dans l’activisme écologique. Quelques jours après l’action des Scientist Rebellion en Allemagne, l’activiste néerlandais Jelle de Graaf s’est spontanément collé les mains à une table après être monté dessus durant l’émission Jinek de RTL4 au Pays-Bas. La sécurité a dû dévisser la table pour l’évacuer du plateau.

Contactée par la rédaction, la Police de Bruxelles n’a pas souhaité nous informer du type de méthode envisagée pour déloger les activistes sans les blesser dans ce genre de situation.