Le président allemand Steinmeier arrivé à Kiev pour une visite surprise en Ukraine

Pour sa première visite en Ukraine depuis l’invasion de ce pays par les troupes russes, le président allemand a dit "se réjouir de sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev et avec la population dans le nord du pays" où il veut "se faire une idée de leur vie en pleine guerre", selon un texte envoyé par la porte-parole.

Avant de rencontrer M. Zelensky, M. Steinmeier va se rendre dans la petite ville de Korjukiwa (au nord du pays, près de la frontière bélarusse), qui avait été occupée par les troupes russes.

Cette ville qui est maintenant libérée doit faire face au froid, alors que ses infrastructures sont détruites. Le président allemand va fournir de l’aide à la commune pour ses infrastructures énergétiques.

"Mon message aux Ukrainiens: vous pouvez compter sur l’Allemagne! Nous allons continuer à soutenir l’Ukraine: militairement, politiquement, financièrement et sur le plan humanitaire", a-t-il dit.

M. Steinmeier va prendre la direction du parrainage avec le président ukrainien du réseau de jumelages de villes allemandes et ukrainiennes.

"Plus il y aura de parrainages, plus ce sera facile de passer l’hiver et de construire ensemble un avenir européen", a-t-il dit.

En avril, l’Ukraine et l’Allemagne avaient frôlé l’incident diplomatique lorsqu’une proposition de visite de M. Steinmeier avait été rejetée par Kiev, qui l’avait déclaré persona non grata par l’exécutif de Volodymyr Zelensky.

Deux fois ministre des Affaires étrangères d’Angela Merkel, ce social-démocrate avait longtemps soutenu une politique de détente avec la Russie, avant de faire son mea culpa en reconnaissant ses erreurs.

Depuis cet incident, les choses s’étaient apaisées, le président allemand s’était entretenu au téléphone avec son homologue polonais et avait reçu en septembre le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, lors de la visite de ce dernier à Berlin.

M. Steinmeier est le dernier responsable allemand en date à se rendre en Ukraine qui a reçu la visite du chancelier Olaf Scholz, de ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (deux fois) et de la ministre de la Défense Christine Lambrecht.

Mardi, doit avoir lieu à Berlin une conférence internationale pour la reconstruction de l’Ukraine. Seront présents des experts, MM. Scholz et Chmygal, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Volodymyr Zelensky fera également une allocution vidéo.

Mardi, M. Chmygal doit également s’entretenir à Berlin avec la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, sur de possibles nouvelles livraisons d’armes.