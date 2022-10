L’Autriche et le monde du sport rendent hommage au fondateur de Red Bull, mort ce samedi à l’âge de 78 ans

"C’est une nouvelle difficile pour tout le monde, pour Red Bull et pour le sport, et pour moi en particulier", a réagi Max Verstappen double champion du monde des pilotes, promettant de "gagner la course pour lui".

L’Espagnol Carlos Sainz Jr, qui a offert à Ferrari sa première pole, a lui aussi eu un mot pour Dietrich Mateschitz. "Je ne peux être pleinement heureux aujourd’hui", a commenté sur les réseaux sociaux cet ancien pilote Red Bull.

Sebastian Vettel, qui a apporté à la marque quatre titres de champion de 2010 à 2013, a évoqué de "très bons souvenirs" avec le propriétaire de Red Bull. "Il m’a toujours traité d’égal à égal", a-t-il affirmé.

En rallye aussi, l’homme a eu son influence. Thierry Neuville s’est dit "triste" et remercie celui qui lui a apporté son soutien "depuis le début de ma carrière et pour ce tout ce qu’il a apporté aux sports moteurs".

Neuf fois champion du monde WRC, le Français Sébastien Loeb a twitté: "Monsieur Mateschitz, vous avez été un fidèle acteur de mes plus belles victoires. Et de mes meilleurs souvenirs. L’essai d’une F1 en est un".

"Danke Didi!": dans le football aussi, le club de Salzbourg, acquis en 2005, a également fait part de sa "tristesse" et "reconnaissance", tout comme la formation allemande du RB Leipzig, vaisseau amiral du projet Red Bull dans le football.