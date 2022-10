La post-fasciste Giorgia Meloni et son gouvernement prêtent serment en Italie

La cheffe du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a prêté serment samedi matin au palais présidentiel du Quirinal, à Rome, en tant que Première ministre de l’Italie, tout comme ses ministres, instaurant le gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique d’Italie depuis 1946.