Avion disparu au Costa Rica: des débris et deux cadavres, dont un enfant, découverts dans la mer des Caraïbes

Les cadavres ont été localisés durant les opérations de recherche de cet avion privé dont on a perdu la trace vendredi soir, et qui comptait 5 passagers allemands et un pilote, selon la télévision locale Teletica, citant le ministère de la sécurité publique.

Les services de secours avaient, un peu plus tôt, confirmé la découverte de débris d'avion, appartenant probablement au jet disparu. Des sièges et des pièces du fuselage avaient notamment été trouvés. Deux enfants faisaient partie des passagers disparus.

"Nous avons trouvé des débris en mer à environ 28 kilomètres de l’aéroport de Limón (sur la côte est du pays, NDLR), qui semblent appartenir à l’avion" disparu, a indiqué samedi le chef des garde-côtes, Martín Arias. "Nous n’avons pas encore trouvé les passagers."

Le fuselage et les sièges font partie des éléments trouvés, selon le ministère de sécurité publique, rapporte la télévision locale.

La communication avec l’appareil disparu a été perdue vers 18h00 heure locale vendredi soir, alors qu’il était en route de Mexico à Puerto Limón. Le petit avion, avec deux enfants parmi les passagers, a disparu des radars "à environ 25 miles de l’aéroport de Limón. Il devait atterrir à 18h58, nous l’avons perdu à une altitude de 2.000 pieds", selon le directeur de l’autorité costaricaine de l’aviation civile, Fernando Naranjo.

Les recherches avaient été d’abord interrompues pour la nuit, à cause d’une météo difficile. Samedi, elles ont repris avec entre autres des moyens aériens.

Les Affaires étrangères allemandes ont indiqué être "au courant" de l’incident, l’ambassade allemande à San José étant en contact avec les autorités locales pour clarifier la situation.

Selon des médias, l’avion était un jet d’affaires Piaggio P180 Avanti.