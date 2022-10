L’entreprise prévoyait une reprise de la croissance des volumes au troisième trimestre, mais cela n’a pas été le cas. Le dernier trimestre, crucial dans le secteur postal et des livraisons, devrait être au même niveau que l’an dernier, prévoit PostNL.

L’inflation a grimpé à près de 15% en septembre aux Pays-Bas. PostNL est confronté à des coûts de carburants plus élevés et à une hausse des salaires, notamment. L’entreprise affirme que les coûts salariaux vont augmenter plus que prévu.

PostNL annoncera ses résultats complets pour le troisième trimestre le 7 novembre.