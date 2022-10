La famille de Lola demande d’arrêter d’utiliser « le nom et l’image de leur enfant à des fins politiques »

La famille de Lola, tuée à Paris le 14 octobre, a demandé vendredi que « cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l’image de leur enfant à des fins politiques », lors des manifestations et sur Internet, a indiqué leur avocate dans un communiqué.