Jean-Baptiste, 92 ans, décède après avoir été agressé dans la rue par une toxicomane

Invité sur le plateau de "Face à Baba" sur C8, c’est son fils, Jérôme, qui a annoncé la triste nouvelle. "Il est décédé des suites de ses blessures et n’a pas absorbé le choc", a-t-il confié, avant de poursuivre : "Je n’ai jamais pleuré auparavant, et là j’ai pleuré toutes mes larmes pendant un mois et demi."

Pour le fils du nonagénaire, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin est un acteur principal dans ce meurtre. "ll n’est pas coupable, mais il aurait dû agir. Bien avant", a-t-il confié.

Lors de l’émission de Cyril Hanouna, Jérôme Watel a, à ce propos, interpellé le ministre, également présent sur le plateau. "Que s’est-il passé quand vous avez installé l’antre du diable square forceval? Que s’est-il passé pour que vous nous laissiez pendant un an dans la peur, face au crime. Avoir la peur de sortir ses enfants, de les accompagner au métro. Avoir la peur de recevoir un coup de cutter. Mon père en est mort, pourquoi?"

Fin septembre, Jean-Baptiste a reçu un premier coup au niveau du crâne, avant d’être roué de coups et laissé gisant dans le hall d’immeuble de son fils, chez qui il vivait une semaine sur deux. Son pronostic vital était engagé au moment de son transport aux urgences. L’homme de 92 ans souffrait de deux fractures du bassin et d’une hémorragie interne.

Quant à la jeune femme de 24 ans, elle a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle a reconnu avoir suivi la victime dans le but de le dépouiller pour se payer du crack.

Depuis l’agression de Jean-Baptiste, le camp de toxicomanes qui bordait l’endroit où l’agression s’est produite a été démantelé, sur ordre de la préfecture de police de Paris.