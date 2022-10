L’année 2022 marque les 25 ans du traité d’Ottawa qui interdit les mines antipersonnel. L’occasion pour Axelle Red de se rendre en Colombie à la découverte des projets qu’y mène Handicap International en matière de déminage, en réadaptation physique et fonctionnelle, ou encore en santé mentale.

"Je sais maintenant comment les démineurs font pour repérer et enlever les mines. J’ai observé leurs mouvements et j’ai compris tous leurs actes. C’est un travail méticuleux!", déclare Axelle Red, citée dans un communiqué, après s’être entretenue avec 13 démineurs. "J’ai vraiment été impressionnée par leur travail et leur courage."

La mission s’est poursuivie dans le département de La Guajira, qui compte plus de 100.000 migrants vénézuéliens. À Maicao, près de la frontière avec le Venezuela, Axelle Red a notamment visité le Centre d’action sociale où Handicap International fournit, depuis 2019, une aide en réadaptation physique et fonctionnelle et une prise en charge psychosociale.

"Il me faut du temps pour digérer ce que j’ai vu", dit Axelle Red. "J’ai rencontré des migrants vénézuéliens qui ont quitté leur pays. J’ai écouté l’histoire de chacun. Certains ont quitté le Venezuela parce qu’ils ont des problèmes de santé et qu’il n’y a pas de système de santé dans leur pays. Certains sont venus avec un membre de leur famille, d’autres sont carrément venus seuls."

L’artiste a poursuivi son périple en passant par le camp de migrants vénézuéliens de la Pista, installé sur et aux abords de la piste d’atterrissage de l’ancien aéroport de Maicao. A Riohacha, elle a visité la Pastorale sociale de La Guajira, gérée avec le soutien de différentes organisations dont Handicap International. Le voyage humanitaire s’est achevé dans la capitale colombienne, Bogota, où Axelle Red s’est rendue au Centre Abrazar d’accueil temporaire d’enfants et d’adolescents, ainsi qu’au centre de fabrication des fauteuils roulants de Handicap International pour la Colombie.

"J’ai tous ces visages en tête. C’était une expérience forte! Je suis passée par toutes les émotions", relève Axelle Red.