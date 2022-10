Lewis Pugh, nageur d’endurance anglo-sud-africain, s’est lancé le défi exceptionnel de rallier l’Egypte à la nage, rapporte la BBC. Il espère parcourir la distance de 160 km à la nage en deux semaines à raison de 10 kilomètres par jour.

Son voyage a commencé le 10 octobre en Arabie saoudite et va le conduire à travers l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, qui mène au canal de Suez. Il touchera à nouveau terre à Hurghada, en Égypte.

Le 18 octobre, le nageur a posté un tweet mentionnant qu’il ne lui restait que 3 jours de nage pour arriver à destination.

« Des mesures urgentes »

Par cette prouesse, Lewis Pugh veut mettre en évidence la vulnérabilité des récifs coralliens et des océans avant la COP27, à laquelle il participera.

Il a déclaré à BBC News qu’il souhaitait que les dirigeants mondiaux "mettent leur tête dans l’eau pour voir ce que nous risquons de perdre si nous ne prenons pas de mesures urgentes".

"J’ai nagé dans des récifs coralliens d’une beauté et d’une biodiversité incroyables. Il y a des poissons de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Mais je suis revenu quelques années plus tard et il n’y avait plus grand-chose", a-t-il déclaré à BBC News.

Les récifs coralliens sont particulièrement vulnérables au changement climatique. L’ONU prévient que si les températures mondiales augmentent de 1,5 °C, 90% des récifs disparaîtront.