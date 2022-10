Ouverture d’un sommet européen compliqué sur les prix du gaz

"On avait besoin de ces propositions de la Commission, essayons maintenant d’agir vite. Un certain nombre de pays ont encore des questions, traitons-les, regardons-nous dans les yeux et décidons", a exhorté le Belge, jugeant que ce sont toujours "les derniers centimètres qui sont les plus difficiles". Le président du Conseil européen s’est dit "déterminé à tout faire pour sortir dans quelques heures avec un message clair: solidarité et mobilisation pour protéger nos citoyens et nos entreprises".

La Belgique est à la pointe d’un groupe de pays qui plaident pour les plafonnements, avec entre autres l’idée d’un couloir fluctuant de prix gaziers, repris par la Commission dans ses propositions. "Tous les éléments du puzzle sont sur la table", selon le Premier ministre Alexander De Croo. "Je comprends que certains pays ont encore des questions sur la sécurité d’approvisionnement, mais regardons cela". L’idée de couloir dynamique permet à ses yeux de rester compétitifs par rapport à d’autres pays dans le monde, aux États-Unis ou en Asie.

"Il faut bien mesurer l’enjeu: des citoyens ont des problèmes énormes à payer leur facture, et nos PME, nos entreprises, sont aujourd’hui tout près d’arrêter leurs activités". Les bouquets énergétiques très différents entre les États membres rendent la recherche d’une politique commune compliquée. Ces dernières heures, les tensions entre la France et l’Allemagne ont crû. En matière d’énergie, Berlin tient au développement des stratégies hydrogène et bas carbone et voit d’un mauvais œil le projet d’un nouveau gazoduc (MidCat) dans les Pyrénées pour désenclaver la péninsule ibérique du reste de l’Europe.

À son arrivée à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron a jugé que l’Allemagne s’isolait, ce qui n’est bon "ni pour elle ni pour l’Europe". Mais il a affirmé sa volonté de travailler avec le chancelier Olaf Scholz. Portugal, Espagne et France ont même décidé ce matin l’abandon du projet MidCat, au profit d’un corridor hydrogène et énergies renouvelables Barcelone-Marseille.

Olaf Scholz, quant à lui, a rejeté tout accusation de manque de solidarité avec le reste du continent. "Nous sommes les plus importants supporters de l’Europe". Il a répété cependant un message déjà transmis au Bundestag: pour l’Allemagne, s’il faut tenter de faire baisser les prix au bénéfice de tous, cela ne doit pas être "juste avec des subsides" (comme la solution "ibérique"), mais réellement "au niveau mondial", donc en coopération avec d’autres acheteurs de gaz (Corée, Japon, etc.) et avec les fournisseurs (Norvège, etc.).

Tout comme les Pays-Bas, l’Allemagne souligne que l’enveloppe européenne mise en place pour relever le continent de la crise liée à la pandémie offre de larges sommes encore non-utilisées, qui permettent d’"investir dans les infrastructures, le renouvelable, etc.", soit ce dont l’UE a justement besoin pour davantage de résilience sur le plan énergétique.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, vu lui aussi comme réticent à un plafonnement des prix du gaz, a répété jeudi qu’il fallait avant tout veiller à ce que le gaz continue d’arriver en Europe. Il s’attend à "des accords généraux", appelés à être affinés et développés par les ministres de l’Énergie (ces derniers se rassemblent mardi prochain à Luxembourg).

"Nous ne nous opposons pas à un plafond", assure le Néerlandais, "mais il faut être vraiment sûr que ça fonctionne", sans effet pervers sur le niveau général des prix ni sur les livraisons, martèle-t-il. Les 27 devraient selon lui donner pour mission à la Commission d’examiner plus en détails la possibilité d’étendre le mécanisme "ibérique" de subsidiation du gaz qui sert à la production d’électricité. Quant aux achats communs, "c’est quasiment bouclé, tout le monde est d’accord".