L’athlète iranienne qui avait défié le régime a disparu… puis est réapparue en donnant de drôles d’explications (vidéos)

La geste avait été remarqué partout dans le monde et interprété clairement comme un soutien aux manifestations ayant lieu actuellement en Iran, déclenchées par la mort de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini. La République islamique impose en effet aux sportives iraniennes le port du voile, obligatoire pour toutes les femmes, même dans les compétitions à l’étranger.

Aux jeux asiatiques de Séoul, Rekabi aurait mystérieusement oublié de mettre son voile, un mois par jour après la mort d’une jeune Kurde qui a déclenché d’importantes manifestations en Iran. ©AFP

Les proches de la sportive s’étaient alors inquiétés : sans nouvelles, ils n’arrivaient plus à la joindre. Du côté de Rekabi, silence radio...

Jusqu’à ce mardi 18 octobre, où elle présente "des excuses pour l’inquiétude" aux Iraniens et affirme que son action n’était pas intentionnelle et que son voile avait glissé. Elle ajoute qu’elle s’apprête à rentrer en Iran ce mercredi, comme le prévoyait le protocole.

Sincères excuses ?

Mais pour la BBC comme pour de nombreux défenseurs des droits humains, ces excuses sur Instagram puis devant la presse sont fausses. La télévision anglaise affirme d’une source sûre, mais qui a souhaité rester anonyme, que le reste de l’équipe avaient quitté Séoul, où se tenaient les Jeux, deux jours plutôt. Selon cette même source, le passeport et le téléphone de la sportive lui auraient été confisqués.

À son retour à Téhéran, ce mercredi matin, Elnaz Rekabi a été acclamée par la foule. "Elnaz est une héroïne", criaient des dizaines de personnes. La foule, où se trouvaient des femmes ne portant pas le voile, a entouré une camionnette et une voiture où aurait pris place la sportive, qui ont quitté l’aéroport, toujours sous les applaudissements, pour une destination inconnue.

De nouvelles explications à son arrivée

Vêtue d’un blouson à capuche noir et d’une casquette de baseball, Elnaz Rekabi s’est même adressée aux médias.

"En raison du climat qui régnait pendant les finales de la compétition et du fait que j’ai été appelée à prendre le départ quand je ne m’y attendais pas, je me suis retrouvée emmêlée dans mon équipement technique (...). A cause de cela, je n’ai pas fait attention au foulard que j’aurais dû porter", a-t-elle raconté.

"Je suis rentrée en paix en Iran, en parfaite santé et selon le programme prévu. Je présente mes excuses au peuple iranien pour les tensions créées", a-t-elle déclaré, ajoutant ne pas avoir "l’intention de dire au revoir à l’équipe nationale".

«Des fausses informations et de la désinformation » pour le régime

Du côté du régime, l’ambassade d’Iran à Séoul avait démenti "toutes les fausses informations et la désinformation" au sujet de sa situation et affirmé qu’elle avait quitté la Corée du Sud avec ses coéquipiers mardi.

Le sport est devenu un sujet extrêmement sensible en Iran depuis ces manifestations, plusieurs sportives iraniennes de renom s’étant exprimées en faveur des droits des femmes. Des footballeurs célèbres ont également été inquiétés pour des commentaires sur le mouvement, comme la légende du foot Ali Daei, qui s’est vu brièvement confisquer son passeport.

Le vêtement sportif féminin: un sujet déjà brûlant

Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU a indiqué être "au courant" de ce dossier et prévenu qu’il le "suivrait très attentivement", selon une déclaration d’une de ses porte-paroles, Ravina Shamdasani, à Genève. "Les femmes ne devraient jamais être poursuivies pour ce qu’elles portent. Elles ne devraient jamais subir de violations de leurs droits telles que la détention arbitraire ou quelque forme de violence que ce soit en raison de ce qu’elles portent", a-t-elle dit.

La section canadienne d’Amnesty International a quant à elle exprimé son inquiétude quant à la suite des événements.

Elnaz Rekabi est la deuxième Iranienne connue pour avoir participé non voilée à une compétition sportive depuis l’avènement de la République islamique en 1979, après la boxeuse Sadaf Khadem en 2019, exilée en France depuis.

Cette histoire n’est pas sans précédent dans le Monde. On se souvient surtout de Peng Shuai, la joueuse de tennis chinoise qui a aussi défié son pays et avait disparu ensuite, il y a un an.