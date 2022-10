Derrière les petits prix de Shein, l’exploitation des petites mains

Pas de week-end, des journées de travail de 18 heures (75 heures la semaine), un salaire de 4 centimes par vêtement produit, soit environ 560 euros par mois : c’est le quotidien des ouvriers de l’usine Shein de Ganzhou. Ces conditions ne respectent ni le droit du travail chinois, ni le propre code de conduite de la marque, mais ils permettent de faire baisser drastiquement les prix, et de donner un fort avantage concurrentiel au géant chinois dont le chiffre d’affaire approche les 17 miliards d’euros, selon le même documentaire.

Le week-end, ça n’existe pas ici

C’était d’ailleurs ce qui a mené Iman Amrani à réaliser ce documentaire. Intriguée par les prix très bas de la marque et sa croissance depuis 3 ans, la journaliste britannique est parvenue à infiltrer une usine et à y rendre compte des conditions de travail désastreuses des employés.

Au-delà de la surexploitation, le documentaire montre que la marque mise aussi sur une stratégie que n’utilisent pas ses concurrents. L’application est par exemple volontairement addictive et on vise à ce que le client y reste le plus longtemps possible par le "scrolling".

Shein utilise aussi des algorithmes qui favorisent les achats impulsifs, comme la proposition subite d’articles avec frais de livraisons offerts. Enfin, un soin particulier est accordé aux influenceurs, mais pas aux plus gros : la marque chinoise vise les petits et moyens créateurs de contenus, qu’elle rémunère souvent avec des vêtements offerts (ces mêmes vêtements pour lesquels un ouvrier est rémunéré à 5 centimes).

La marque « préoccupée » par le documentaire

Contactée par Business Insider, Shein se dit extrêmement préoccupé par les accusations du documentaire. La marque chinoise a notamment publié sur son compté twitter une vidéo en guise de réponse, dans laquelle elle explique qu’elle veille particulièrement à ce que les sous-traitants de la marque respectent bien leurs obligations légales.

Elle affirme également payer ses sous traitants de manière "compétitive" pour que ce tarif se répercute sur les salaires, sans toutefois donner plus d’information chiffrée. Elle assure enfin investir afin que des contrôles soient réalisés dans les usines.

Pour l’ONG suisse Public Eye, qui avait déjà enquêté il y a un an sur le géant de la fast fashion, ces révélations n’ont cependant rien de surprenant puisqu’elle dénonçait déjà ces dérives.