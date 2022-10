Procès pour corruption : Neymar assure « signer ce que son père lui dit de signer »

"Ney" a par ailleurs assuré ne pas "se souvenir" d’avoir participé aux négociations de l’accord scellé en 2011 avec le Barça autour de son futur transfert, qui est au coeur de ce procès.

Initialement prévue pour le 21 ou le 28 octobre, l’audition du joueur a été avancée à la demande des avocats de "Ney", qui ont mis en avant les impératifs footballistiques de leur client qui doit jouer vendredi avec le Paris Saint-Germain en championnat et mardi en Ligue des champions.

Le joueur n’aura plus besoin de revenir à Barcelone pour assister aux débats ces prochains jours. Il pourra s’exprimer, s’il le souhaite, une dernière fois à la fin du procès, prévue le 31 octobre, par vidéo-conférence.

L’accusant de corruption, le parquet a réclamé deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende à l’encontre de l’attaquant brésilien, qui emmènera la "Seleçao" à partir du 20 novembre à la conquête d’une sixième Coupe du monde.

Les parents du joueur, deux ex-présidents du Barça - Sandro Rosell et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont également jugés dans ce procès. Tout comme les entités juridiques du FC Barcelone, du Santos FC et de l’entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière.

C’est la société d’investissement brésilienne DIS, détentrice de 40% des droits économiques du joueur lorsqu’il jouait à Santos, qui a porté l’affaire devant la justice en 2015.

DIS estime avoir été lésée dans le transfert de l’attaquant, car si le Barça a initialement chiffré son coût à 57,1 millions d’euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour Santos), la justice espagnole estime que le recrutement de Neymar a en réalité coûté au moins 83 millions d’euros.

La société brésilienne, qui a touché 6,8 millions d’euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, affirme que le Barça, Neymar et ensuite Santos se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l’opération et l’ont "escroquée".

Elle réclame 35 millions d’euros de dédommagement, soit la somme qu’elle estime avoir perdue dans l’affaire.

La défense du joueur soutient pour sa part que Neymar, qui a ensuite quitté en 2017 le Barça de manière fracassante pour le PSG, n’a commis aucun délit. Les 40 millions d’euros qu’il a reçus lors de ce transfert correspondent, selon elle, à "une prime de transfert légale et habituelle sur le marché du football".