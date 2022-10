Lola, 12 ans, retrouvée morte à Paris : le témoignage glaçant de la suspecte principale

Lors de sa garde à vue, la principale suspecte du meurtre de Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris vendredi soir, a livré un récit glaçant avant de revenir sur ses propos.

Le sang de la victime dans une bouteille, avant de le boire

La principale suspecte a avoué avoir suivi Lola dans l’ascenseur jusqu’à l’appartement de sa sœur, où elle loge de temps en temps. Selon ses propos, rapportés par Europe 1, elle aurait d’abord demandé à Lola de se doucher, avant d’abuser d’elle sexuellement. "Je l’ai attrapée par les cheveux, j’ai mis sa tête entre mes jambes (…), j’ai eu un orgasme", explique-t-elle.

Elle avoue ensuite lui avoir scotché le visage, sans doute la cause de la mort de Lola, décédée par asphyxie selon l’autopsie. Il y aurait eu ensuite aussi des coups post mortem, des coups de ciseaux dans l’épaule, des coups de couteau dans le cou, faisant croire que la victime avait été décapitée.

La suspecte explique avoir mis le sang de la victime dans une bouteille avant de le boire. Mais les enquêteurs n’ont pour l’heure retrouvée aucune trace de cette bouteille.

Ca ne me fait ni chaud ni froid

Plus tard, au cours de sa garde à vue, elle s’est ensuite rétractée, clamant son innocence. Elle dit alors avoir raconté un rêve et non la réalité. Elle a affirmé aux enquêteurs qu’elle s’est défendue face à un mystérieux agresseur au couteau puis s’être battue contre un fantôme.

Confrontée aux photos du corps mutilé de Lola, elle a répondu de manière sans une once d’empathie: “Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi aussi je me suis fait violer et j’ai vu mes parents mourir devant moi”, selon Europe 1.

Placée à l’isolement et examinée par un psychiatre

La jeune femme a été placée à l’isolement dans le quartier de la maison d’arrêt des femmes à la prison de Fresnes dès son arrivée dans la nuit de lundi 17 octobre au mardi 18 octobre, rapporte le journal le Parisien.

La jeune femme va être examinée par un psychiatre qui va rendre une expertise pour tenter de cerner le profil de la détenue et faire un premier état de sa santé mentale.