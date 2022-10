La Russie a détruit 30% des centrales électriques d’Ukraine en une semaine : « La situation est critique »

"La situation est critique maintenant dans tout le pays, car nos régions sont dépendantes les unes des autres", a déclaré un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko, à la télévision, jugeant "nécessaire que tout le pays se prépare à ce qu’il puisse y avoir des pannes d’électricité, d’eau et de chauffage".

La Russie a détruit par ses bombardements en un peu plus d’une semaine 30% des centrales électriques ukrainiennes, provoquant des coupures de courant "massives", a dénoncé pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays", a indiqué M. Zelensky sur Twitter, réitérant son refus de négocier avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Au moins deux personnes ont été tuées mardi dans les frappes russes qui ont visé des infrastructures essentielles à Kiev et provoqué des coupures d’électricité et d’eau sur une rive de la capitale, a indiqué le parquet ukrainien. "Les forces armées russes (...) ont lancé une attaque de missiles contre une installation d’approvisionnement en énergie sur la rive gauche de la capitale, Kiev: selon les informations préliminaires, deux personnes ont été tuées et une blessée", a indiqué le parquet dans un communiqué.