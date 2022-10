Alerte enlèvement d’une fillette de 10 ans aux Pays-Bas, près de la frontière belge

Hebe a été vue pour la dernière fois montant dans une Kia Picanto noire immatriculée PR425K, avec une accompagnatrice de 26 ans qui devait la ramener chez elle depuis un centre de jour orthopédique à Raamsdonksveer, près de Tilburg.

Amber Alert pic.twitter.com/DtSMJplWht — AMBER Alert NL (@AMBER_Alert_NL) October 18, 2022

La jeune fille porte un sac à dos de marque Eastpack violet clair, une veste rose vif, une jupe noire et un T-shirt bleu, et a les cheveux blonds. Son accompagnatrice a les cheveux blonds, les yeux bleus et une carrure mince.

"Chers amis, un message que je n’aurais jamais cru devoir écrire. Sanne et Hebe ont disparu", a écrit la mère de Hebe sur Facebook. "Ils ne sont jamais arrivés quand Sanne a ramené Hebe de ‘t Overstapje à Raamsdonkveer à Vught."

Toute personne ayant des informations sur cette disparition peut contacter la police néerlandaise en utilisant le formulaire sur le site de la police ou par téléphone au +31793459876 (depuis la Belgique).