Guerre en Ukraine : jusqu’à 9.000 soldats russes seront déployés au Bélarus

"Le nombre total" des soldats russes "censés arriver au Bélarus est de jusqu’à 9.000", a déclaré sur Telegram le conseiller du ministre bélarusse de la Défense pour la coopération militaire internationale, Valéri Revenko.

Selon lui, la Russie va également dépêcher au Bélarus "environ 170 chars, jusqu’à 200 (autres) véhicules blindés et jusqu’à 100 armes et mortiers de calibre supérieur à 100 mm".

Les unités russes seront déployées sur "quatre terrains d’entraînement dans l’est et dans le centre du Bélarus", où elles vont participer aux exercices impliquant notamment "des tirs de combat et des tirs de missiles antiaériens", a précisé M. Revenko.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a accusé la semaine dernière la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques "terroristes" et un "soulèvement" au Bélarus et annoncé le déploiement de ce groupement militaire régional.

Le Bélarus assure que cette force sera uniquement défensive et vise à sécuriser sa frontière.

Cet été, la Russie avait promis au Bélarus de lui livrer "dans les prochains mois" des missiles Iskander M, capables de transporter des charges nucléaires, et de moderniser ses avions militaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui accusé Moscou de vouloir "entraîner le Bélarus dans la guerre" et a réclamé auprès du G7 une mission d’observation internationale à la frontière entre l’Ukraine et le Bélarus.

Si le Bélarus n’a pas envoyé de soldats combattre en Ukraine, il a mis son territoire à la disposition des forces russes pour leur servir de base arrière. Selon Kiev, Moscou procède à partir du Bélarus à des bombardements sur l’Ukraine.