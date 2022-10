Disparition de Théo Hayez: les 7 mystérieuses minutes de sa soirée à Byron Bay

Cette piste de l’accident tragique, Vinciane Delforge, maman de Théo, ne veut pas y croire. Et elle n’est pas la seule.

L’ancien détective Gary Jubelin confirme que l’accident est possible mais avance aussi cette seconde piste: le jeune homme n’était pas seul au moment de sa disparition.

Il en veut pour preuve les données GPS du téléphone portable de Théo Hayez. Elles permettent de remonter le fil de la soirée et de suivre le trajet du jeune Belge.

Après s’être fait expulser d’un bar à Byron Bay, Théo a voulu rentrer à son auberge de jeunesse. "Nous pensons qu’au départ, il voulait retourner le long de la mer vers son logement. Mais à un moment donné, on constate qu’il a soudainement arrêté de bouger pendant sept minutes. C’est dans un terrain de cricket à côté d’une zone de brousse", explique l’ex-détective.

"Qu’est-ce qu’il a fait pendant tout ce temps ?", s’interroge Gary Jubelin.

Ensuite, Théo reprend la route et s’éloigne de l’auberge. "Il se dirige vers Tallow Beach, par la route la plus improbable et la plus déserte. Sans aucune hésitation. Il devait donc être avec quelqu’un qui connaissait parfaitement la région. La question est: pourquoi cette personne ne s’est jamais manifestée ?"

Du côté de la police, la piste privilégiée reste celle de l’accident, avec une chute dans la mer. Selon une experte, au vu des courants marins, il est "hautement probable" que le corps de Théo Hayez ait été emporté.

Vinciane Delforge ne veut pas y croire. "Il m’a dit qu’il serait extrêmement prudent, qu’il calculerait toujours les risques. Il ne sauterait jamais d’une falaise. Je ne pouvais pas croire qu’il aurait été seul, marchant sur ce sentier dans la brousse", ajoute-t-elle.

Les résultats définitifs de l’enquête seront dévoilés le 21 octobre prochain, les proches de Théo Hayez espèrent que cette émission de télévision permettra d’entendre de nouveaux témoignages.