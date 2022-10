Royaume-Uni: Truss continue de se battre pour se maintenir à Downing Street

"J’ai écouté, j’ai compris", écrit la dirigeante conservatrice dans une tribune publiée dans le quotidien populaire The Sun.

"Nous ne pouvons nous engager sur le chemin d’une économie en forte croissance et avec peu d’impôts sans maintenir la confiance des marchés dans notre engagement d’une monnaie saine", ajoute-t-elle, reconnaissant l’échec de son mini-budget annoncé le 23 septembre.

Prévoyant des dépenses et des baisses d’impôts massives, son financement flou avait fait trembler les marchés, faisant chuter la livre et renchérissant le coût de la dette britannique.

La Première ministre a tenu dimanche dans sa résidence de campagne une réunion de crise avec son nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, nommé vendredi après le limogeage de Kwasi Kwarteng, pour préparer un nouveau plan budgétaire.

Ce dernier, proche de Rishi Sunak, l’ex-ministre des Finances de Boris Johnson et adversaire de Liz Truss ces derniers mois dans la campagne pour Downing Street, a défendu sur la BBC la nouvelle direction prise par le gouvernement.

Il a réaffirmé qu’il devrait prendre des mesures "difficiles", avec des hausses d’impôts et des baisses de dépenses dans tous les ministères.

Mario Draghi britannique

Le nouveau plan budgétaire que Jeremy Hunt doit présenter le 31 octobre s’annonce comme un changement de cap total par rapport à la politique économique initialement portée par Liz Truss.

Selon une source de son entourage citée par le Sunday Telegraph, le nouveau ministre des Finances se voit désormais comme le Mario Draghi britannique, allusion au chef du gouvernement sortant italien appelé à la rescousse début 2021 pour gérer son pays en pleine pandémie.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, s’est félicité samedi de la "convergence de vues immédiate et claire" entre la banque centrale et le nouveau chancelier de l’Echiquier sur "l’importance de la soutenabilité budgétaire et l’importance de prendre des décisions en ce sens".

Un satisfecit qui confirme l’ascendant que semble prendre Jeremy Hunt dans le gouvernement d’une Liz Truss fragilisée après seulement 40 jours au pouvoir.

"Hunt prend le contrôle pendant que les comploteurs encerclent une Première ministre affaiblie", titrait d’ailleurs The Times dimanche, rappelant que les conservateurs cherchent toujours un moyen de l’évincer du pouvoir.

Réputation « en miettes »

Liz Truss "a réduit en miettes la réputation de sérieux budgétaire du parti conservateur et a humilié le Royaume-Uni sur la scène internationale". La confiance "ne sera pas restaurée tant qu’elle reste" à son poste, assène le quotidien, qui prend fait et cause pour Rishi Sunak.

Ce dernier agirait en coulisse auprès des parlementaires conservateurs pour prendre la barre, selon la presse, qui évoque aussi le ministre de la Défense Ben Wallace comme potentiel recours.

Près d’une centaine de lettres de défiance émanant de parlementaires Tories ont désormais été soumises au parti, selon le Sunday Times et le Sunday Express.

"Le gouvernement a agi ces dernières semaines comme un groupe de djihadistes libertariens qui a traité le pays comme une sorte de laboratoire pour faire des expériences ultra-libérales", a taclé le député conservateur Robert Halfon sur Sky News. Selon lui, les électeurs conservateurs ne sont pas seulement en colère mais "effrayés" par la situation.

"La Première ministre est au pouvoir", a rétorqué dimanche Jeremy Hunt, dans une tentative pour défendre Mme Truss. "Elle a changé la manière dont nous allons (atteindre nos objectifs), mais elle n’a pas changé la direction, qui est de faire croître le pays", a-t-il insisté.

La semaine qui vient sera cruciale pour Liz Truss, avec dès lundi la réaction des marchés aux derniers développements politiques du week-end.