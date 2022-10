Des militants écologistes s’attaquent à une concession automobile Aston Martin à Londres (vidéo)

Le groupe Just Stop Oil a lancé début octobre une série d’actions et de blocages quotidiens dans la capitale. Vendredi deux militantes s’en étaient pris au chef d’oeuvre de Van Gogh les " Tournesols " à la National Gallery.

Ils demandent au gouvernement de Liz Truss de mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures dans le pays, exploitation que la Première ministre a décidé d’accélérer.

Face à ces manifestations récurrentes, le gouvernement a décidé de renforcer les pouvoirs de la police.

Dans une tribune publiée dimanche dans The Mail on Sunday, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, a annoncé que la loi sur la sécurité en cours d’examen au Parlement donnera à la police de nouvelles prérogatives pour prendre des actions plus "proactives" contre ces groupes, dont elle a déjà dénoncé par le passé les actions de "guérilla".

La nouvelle loi "renforcera la sécurité des réseaux de transports, les terminaux pétroliers et les imprimeries", pour protéger "les infrastructures nationales capitales ou l’accès aux biens et services essentiels", a-t-elle indiqué.

Plusieurs membres de Just Stop Oil ont déjà écopé de peines de prison pour leurs actions.

Outre Just Stop Oil, la ministre vise nommément les mouvements Insulate Britain, qui réclame l’isolement des logements, ou le mouvement écologiste Extinction Rebellion, ce dernier ayant aussi prévu une mobilisation ce week-end dans la capitale britannique.