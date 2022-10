Sandra Muller (#Balancetonporc) : « Je n’ai rien lâché »

Alors que l’affaire Weinstein vient d’éclater aux États-Unis où elle vit, elle accuse Éric Brion, cet ex-patron de chaîne télévisée, de harcèlement sexuel. Elle estime, en tant que journaliste, qu’il était aussi de sa responsabilité de témoigner.

Elle sera condamnée pour diffamation, mais gagnera en appel. La justice lui reconnaîtra "le bénéfice de la bonne foi". Une décision qui sera confirmée il y a quelques mois par la Cour de cassation.

Menacée, accusée par certains d’avoir "détruit la vie d’un homme", elle estime qu’il faut pouvoir "dégommer" le plus bas niveau des violences sexistes, pour pouvoir espérer lutter contre le reste.

Cinq ans après #Balancetonporc, quel est votre sentiment ?

La société a beaucoup progressé, les paroles se sont libérées. Si en Europe, il y a d’abord eu une phase de réflexion avant l’action, aux États-Unis par exemple, on a été est plus vite dans le concret. Mais on peut citer la loi anti-harcèlement de rue (loi Schiappa) en France, la création d’un référent harcèlement sexuel dans les entreprises ou encore des efforts sur l’égalité et la parité en général. En revanche, il y a également, en France comme en Belgique, des progressistes mais pas mal de conservateurs aussi. Et beaucoup n’ont pas envie de ces mouvements. Les discours « anti » se sont multipliés.

Pourquoi avoir choisi ces mots-là à l’époque ?

Le porc est quelqu’un qui a un comportement grossier. Et j’ai utilisé une formule bien moins grossière que ce que cet homme m’a dit un jour et que j’ai dénoncé. Une parole peut choquer bien plus qu’un acte physique. Il m’a fallu du temps pour en parler. Il y a un mécanisme de traumatisme enfui. Et puis, en discutant avec quelqu’un qui avait eu affaire à la même personne que moi, on s’est dit que ce n’était pas à nous de nous cacher. Et si des femmes avaient déjà parlé bien avant moi, j’ai l’impression qu’à ce moment-là (en octobre 2017), la société était prête à l’entendre, alors que nous vivions dans un contexte tendu avec l’affaire Weinstein. J’ai gardé cela tellement longtemps en moi qu’il fallait que ça sorte.

Vous imaginiez, en tweetant, la déferlante que ce serait ?

Non, jamais. J’avais déjà à l’époque une vie plus anglo-saxonne. J’ai tweeté en français. Je pensais réellement avoir dix réponses. J’en ai eu un million. C’était une vraie communion internationale.

Vous imaginiez par ailleurs qu’autant de femmes avaient pu être harcelées, agressées sexuellement ?

Non plus. Je savais qu’il y en avait mais jamais autant.

Comment avez-vous réagi deux jours plus tard à la sortie de #MeToo ?

Je me suis dit qu’Alyssa Milano avait été bien inspirée. (rires) On va toutes dans le même sens, c’est ça le principal. Elle a fait renaître le mouvement lancé dix ans plus tôt par Tanara Burke (NDLR: militante afro-américaine). Cela a touché encore plus de gens et tant mieux ! On est toutes là pour lutter et non pas là pour faire de scission dans le mouvement féministe.

Une petite chose que je regrette: à un moment on a cherché à avoir le soutien d’Angèle – qui a sorti Balance ton quoi. On n’a pas réussi à la joindre. Mais c’est super qu’elle ait sorti cette chanson. Elle parle aux jeunes en plus.

Vous avez été jugée pour diffamation, menacée, attaquée en ligne. Un lourd tribut. Cela en valait-il la peine ?

Ce fut cinq ans de cauchemar. J’ai l’impression d’avoir pris 10 ans dans la vue. J’ai trinqué au niveau de ma santé physique et morale. Je prenais beaucoup de choses pour des attaques, j’avais une dose d’agressivité terrible et j’ai perdu beaucoup de gens. Mais quand je vois le nombre de femmes, d’hommes aussi, d’enfants, qui ont parlé, je me dis que ce que je considérais comme un défaut – ma grande gueule – a pu aider des gens.

Et j’ai envie de dire aux victimes, il y a toujours un karma. Même si vous voyez votre agresseur gagner, même si vous vivez une décision injuste, on est toujours gagnante car on aura fait bouger la société. Chaque dossier compte.

Il y a eu des avancées pour les droits des femmes. Mais on assiste aujourd’hui à des retours en arrière. Les décisions sur l’avortement aux États-Unis. Le risque que fait planer la montée de l’extrême droite en Europe…

Le combat n’est jamais gagné. C’est souvent deux pas en avant, un en arrière. On est sorti du Covid, où les violences domestiques ont augmenté. Ces combats-là reviennent aussi.

Aujourd’hui, il y a plein de déclinaisons de #Balanceton…

On ne changera pas les mentalités en deux ou trois ans. Il faut du temps pour que les gens s’identifient à un secteur et osent parler. On ressent en tout cas un besoin de témoigner dans toutes les strates de la société.

Vous le referiez ?

Je n’ai pas lâché et je le referais. Je n’ai rien à me reprocher. Il faut être costaude pour endosser tout cela. Mais quand on sait les bienfaits sur la société et l’aide apportée aux autres victimes, il faut le faire.