Blocage dans les raffineries en France : poursuite de la grève ce week-end chez TotalEnergies

La CGT s’attend à ce qu’elle le soit également sur les trois autres sites du groupe impliqués dans le mouvement, à la bio-raffinerie de la Mède (Bouches-du-Rhône), la raffinerie de Feyzin (Rhône), ainsi qu’au dépôt de carburant de Flandres (Nord).

"Les faisceaux d’informations que je reçois à droite à gauche, il n’y a pas de soucis, ça tient jusqu’à mardi", explique à l’AFP Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité TotalEnergies Europe.

"Ici, à Flandres, ce sont les réquisitions qui touchent le moral des grévistes. S’il n’y a pas de réquisitions ce week-end, ça devrait nous aider à passer le week-end", ajoute-t-il.

Le tribunal administratif de Lille a rejeté vendredi le recours en référé-liberté déposée par la CGT qui contestait la légalité de la réquisition par la préfecture de personnels grévistes dans ce dépôt.

Plusieurs sites comptent poursuivre le mouvement jusqu’à faire la jonction avec la journée de "mobilisation et de grève" interprofessionnelle de mardi à laquelle ont appelé la CGT, FO, Solidaires et la FSU.

La grève est maintenue en dépit de la signature d’un accord sur des augmentations salariales conclu dans la nuit de jeudi à vendredi chez TotalEnergies avec deux syndicats majoritaires, la CFDT et la CFE-CGC.

Mais la CGT a claqué la porte des discussions, pas satisfaite de la proposition de la direction. Il s’agissait des premières négociations depuis le début de la grève le 27 septembre.

En revanche, la grève a été levée successivement jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) puis à Gravenchon, en Normandie, après la conclusion d’un accord salarial mardi.

De son côté, le gouvernement est resté sur la ligne évoquée cette semaine par le président de la République, avec un "retour à la normale pour les automobilistes attendu dans la semaine qui vient", selon Matignon vendredi soir.

En attendant, les pénuries de carburants constituent un casse-tête pour nombre de professions, dont les agriculteurs.

"Tous les tracteurs sont à vide. J’ai siphonné le réservoir de ma moissonneuse-batteuse, il restait 3 à 400 litres. Ca va me permettre de nourrir mes vaches", explique à l’AFP Luc Smessaert, exploitant près de Beauvais.

Grève reconduite sur les 5 sites

La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur les cinq sites, a indiqué samedi matin à l'AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini.

La grève avait d'ores et déjà été prolongée jusqu'à mardi et mercredi dans les raffineries de Normandie et de Donges tandis que "le mouvement a été reconduit dans les trois établissements" de la Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) et de Flandres (Nord), a ajouté M. Sellini sans plus de précisions.