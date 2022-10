Une émission promet de «nouvelles révélations» sur la disparition de Théo Hayez

Aidé par le détective Gary Jubelin, Channel 9 s’interrogera sur les circonstances précises de cette disparition, mais fera aussi la part belle aux témoignages des proches de Théo Hayez.

Ainsi, outre le parrain de Théo qui s’est déjà régulièrement exprimé sur l’affaire, les reporters australiens sont venus en Belgique pour donner la parole à Vinciane Delforge, la maman du jeune homme.

Alors que les résultats définitifs de l’enquête seront dévoilés le 21 octobre, les proches de Théo Hayez espèrent que cette émission de télévision permettra d’entendre de nouveaux témoignages.

Participer à ce show "a été difficile", reconnaît par ailleurs la famille du jeune touriste sur la page Facebook "Looking for Théo Hayez". "Il nous a fallu beaucoup de courage et de force pour participer et parler à cœur ouvert (et brisé) de notre garçon adoré. Ce qui nous a motivés, c’est l’espoir de toucher un public plus large et peut-être quelqu’un qui possède des informations cruciales."